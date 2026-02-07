На Одещині без світла одночасно перебувають до 60% побутових клієнтів та бізнесу – Кіпер

На Одещині без світла одночасно перебувають до 60% всіх побутових клієнтів та бізнесу, періоди відсутності світла стають більш тривалими.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"За повідомленням Міненерго, ворог завдав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ в різних регіонах країни. Внаслідок цього атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації", – зазначив він.

Щоб збалансувати енергосистему, НЕК Укренерго дав вказівку на введення жорстких обмежень для всіх областей України. Саме тому в Одеській області діють екстрені відключення, пояснив він.

"Обмеження значні. Наразі без світла одночасно перебувають до 60% всіх побутових клієнтів та бізнесу. Відповідно періоди відсутності світла стають тривалішими", – написав очільник Одеської ОВА у Телеграм.

Кіпер попросив з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України.

"Кожна хвилина світла – результат важкої праці аварійно-ремонтних бригад. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Енергетики, тепловики та рятувальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло і світло у кожну оселю", – зазначив він.

Нагадаємо:

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Внаслідок російської атаки є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні, зазначив президент України Володимир Зеленський.