Ушкодження обʼєктів енергетики значні – Зеленський

Внаслідок російської атаки є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні.

Про це у Телеграм написав президент України Володимир Зеленський.

"Провів селектор. Були доповіді з усіх областей після масованого російського удару. Росіяни застосували більш ніж 400 дронів, і значна частина – "шахеди". Також майже 40 ракет різних типів", – повідомив він.

На жаль, є значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення, заначив президент.

За його словами, це відображає загальне ставлення Росії до ситуації та їхні справжні наміри.

"На сьогодні, Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів Росія продовжує політику фактичного знищення України", – написав Зеленський.

Віе наголосив, що росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи.

"Вважаємо, що партнери і в Америці, і у Європі, і в інших державах, які хочуть миру, мають тверезо на це дивитися та діяти відповідно. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб зʼявились реальні зміни в їхніх намірах і загальних перспективах", – зазначив Зеленський.

Під час селектора детально обговорили ситуацію з енергозабезпеченням Києва, Київської області, Харкова та області, Чернігова та області, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Дніпровщини, Одещини, Миколаївщини, Херсону, Донеччини, Запоріжжя, Кропивницького й області, Житомирщини, Вінниччини, Франківщини, Рівненщини, Волинської області, Львівщини.

"Всюди залучені необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС України створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей", – запевнив президент.

Нагадаємо:

Росія атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах, внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання.

Росія здійснила другу з початку року масовану атаку на енергосистему України, під ударом ракет і дронів опинились енергооб'єкти у восьми областях.

Внаслідок масованого удару Росії українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

7-го лютого Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні, у Київській області унаслідок нічної ворожої атаки БПЛА виникла пожежа на території складського комплексу "Рошен".