На Миколаївщині росіяни атакували склад харчової промисловості, виникла пожежа – ОВА

Українська правда

У Миколаївському районі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджений склад підприємства харчової промисловості, виникла пожежа.

Джерело: керівник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов

Деталі: Решетілов зазначив, що ввечері в суботу ворог атакував БпЛА типу Shahed Миколаївський район.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджений склад одного з підприємств харчової промисловості. На місці прильоту виникла пожежа.

Нагадаємо: За даними міністерства аграрної політики та продовольства, російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

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