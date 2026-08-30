На Миколаївщині росіяни атакували склад харчової промисловості, виникла пожежа – ОВА
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У Миколаївському районі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджений склад підприємства харчової промисловості, виникла пожежа.
Джерело: керівник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов
Деталі: Решетілов зазначив, що ввечері в суботу ворог атакував БпЛА типу Shahed Миколаївський район.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджений склад одного з підприємств харчової промисловості. На місці прильоту виникла пожежа.
Нагадаємо: За даними міністерства аграрної політики та продовольства, російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.
Передісторія:
- У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.
- Унаслідок російської атаки 27 серпня пошкоджено склад мережі продуктових магазинів КОЛО. Того ж дня внаслідок російської атаки постраждав склад у Київській області, який використовувала мережа "Фора".
- Цей склад мережа використовувала лише 4 дні.
- 20 серпня внаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Цей розподільчий центр пропрацював лише тиждень.