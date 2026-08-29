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Удар РФ знищив склад магазину товарів для ремонту на Київщині

Артур Крижний — 29 серпня, 13:40
Удар РФ знищив склад магазину товарів для ремонту на Київщині
Ілюстративне фото
фото: Telegram-канал "Инсайдер Киев"

Один зі складів АГРОМАТ на Київщині зазнав значних пошкоджень унаслідок прямого влучання вранці 29 серпня.

Про це повідомила компанія "АГРОМАТ".

Усі працівники залишилися живими, ніхто з команди не постраждав.

Компанія оцінює масштаби руйнувань і перебудовує робочі процеси. Через пошкодження складу виконання окремих замовлень може затримуватися.

Магазини мережі та онлайн-магазин продовжують працювати. В АГРОМАТ заявили, що намагаються мінімізувати наслідки атаки для клієнтів і партнерів.

Нагадаємо:

У липні російський удар пошкодив флагманський магазин АГРОМАТ у Києві. Тоді люди також не постраждали.

Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "КиївЧоп" з 15-го по 32-й км.

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