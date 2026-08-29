Удар РФ знищив склад магазину товарів для ремонту на Київщині

Один зі складів АГРОМАТ на Київщині зазнав значних пошкоджень унаслідок прямого влучання вранці 29 серпня.

Про це повідомила компанія "АГРОМАТ".

Усі працівники залишилися живими, ніхто з команди не постраждав.

Компанія оцінює масштаби руйнувань і перебудовує робочі процеси. Через пошкодження складу виконання окремих замовлень може затримуватися.

Магазини мережі та онлайн-магазин продовжують працювати. В АГРОМАТ заявили, що намагаються мінімізувати наслідки атаки для клієнтів і партнерів.

Нагадаємо:

У липні російський удар пошкодив флагманський магазин АГРОМАТ у Києві. Тоді люди також не постраждали.

Увечері 28 серпня в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.