Андрій Муравський — 12 вересня, 16:20
Харківський хлібзавод визнали банкрутом, податкова шукає ознаки фіктивного банкрутства
Господарський суд Дніпропетровської області визнав "Салтівський хлібзавод" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру щодо підприємства строком на 12 місяців.

Про це з посиланням на ухвалу суду пише сайт Gwaramedia.com.

"Салтівський хлібзавод" має борги перед "Торговий будинок "Новаагро" – понад один мільйон гривень, говориться у повідомленні.

Зокрема, 30,2 тис. грн становить судовий збір, 72 тис. грн – аванс арбітражному керуючому, та ще понад 1,9 млн грн основної заборгованості.

Суд визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру строком на рік.

Водночас головне управління ДПС у Дніпропетровській області подало клопотання з вимогою перевірити фінансовий стан заводу, надати документи за 2018-2025 роки та відкласти затвердження ліквідаційного балансу до завершення перевірки.

Податківці також наполягають на аналізі можливих ознак фіктивного банкрутства.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" у Харківській області.

Раніше компанія "Київхліб" закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики планує ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вуглевидобувних підприємств ще на рік – до 2027 року. У січні президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мораторію на банкрутство державних шахт до 1 січня 2026 року.

За перші шість місяців 2025 року 577 українців вже подали заяви про банкрутство, що на 33% більше, ніж за аналогічний період торік. У середньому цьогоріч щодня відкривають по 3 нові справи щодо банкрутства. Минулий рік був рекордним, тоді неплатоспроможними себе визнали 926 громадян.

