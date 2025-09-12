Харківський хлібзавод визнали банкрутом, податкова шукає ознаки фіктивного банкрутства

Господарський суд Дніпропетровської області визнав "Салтівський хлібзавод" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру щодо підприємства строком на 12 місяців.

"Салтівський хлібзавод" має борги перед "Торговий будинок "Новаагро" – понад один мільйон гривень, говориться у повідомленні.

Зокрема, 30,2 тис. грн становить судовий збір, 72 тис. грн – аванс арбітражному керуючому, та ще понад 1,9 млн грн основної заборгованості.

Суд визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру строком на рік.

Водночас головне управління ДПС у Дніпропетровській області подало клопотання з вимогою перевірити фінансовий стан заводу, надати документи за 2018-2025 роки та відкласти затвердження ліквідаційного балансу до завершення перевірки.

Податківці також наполягають на аналізі можливих ознак фіктивного банкрутства.

