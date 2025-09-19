Во Львовской области возобновили ремонт мостов

Во Львовской области на автомобильной дороге Сколе – Славское сразу несколько дорожных бригад ведут строительные работы на 5 мостовых переходах.

Об этом сообщает агентство восстановления.

"Сооружения на этой дороге находились в аварийном состоянии и нуждались в капитальном восстановлении", – говорится в сообщении.

"Дорога Т-14-24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами и важно для развития туризма, экономики и социальной инфраструктуры в горном регионе Львовщины", - сообщает агентство.

Специалисты выполнили ремонтные работы на правой полосе движения. Они провели демонтаж поврежденных элементов сооружений и устроили новые, уложили два слоя асфальтобетонного дорожного покрытия с предварительным укреплением основания.

На одном из мостов завершили монтаж ригелей, подферменников и приступили к монтажу балок и установили барьерное и перильное ограждение.

Также приступили к работе по демонтажу поврежденных элементов сооружений на левой стороне. Автомобильный транспорт направлен уже отремонтированной полосой движения в реверсном порядке.

Напомним:

В Киевской области проложили тестовый участок дороги по инновационной корейской технологии. Тестовый отрезок пути длиной 750 метров расположен на дороге Залесье — Заворичи.

С начала года службы восстановления ликвидировали на дорогах повреждения, разрушения и деформации дорожного покрытия на общей площади 3,6 млн м², в том числе 2,4 млн м² на автомобильных дорогах в прифронтовых регионах.

На Днепропетровщине завершен ремонт 8 ключевых прифронтовых дорог области. Общая протяженность участков ремонта – около 200 км.

Ранее сообщалось , что в 2025 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в Украине выделено около 17 млрд грн, что на 40% меньше, чем в прошлом, и это покрывает лишь часть потребностей. Две трети этих средств аккумулируется именно на прифронтовых дорогах и регионах.