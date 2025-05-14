На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною не працюватимуть два КПП

Два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За інформацією митниці, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.

Йдеться про:

КПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке" - 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);

КПП "Чоп – Захонь" - 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.).

"Відповідно, тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів", – повідомляє митниця.

Нагадаємо:

12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказували на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

13 травня о 23 годині відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".