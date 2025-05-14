Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною не працюватимуть два КПП

Альона Кириченко — 14 травня, 16:25
На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною не працюватимуть два КПП
Getty Images

Два пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За інформацією митниці, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.

Йдеться про:

КПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке" - 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);

КПП "Чоп – Захонь" - 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.).

"Відповідно, тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів", – повідомляє митниця.

Нагадаємо:

12 травня о 16:00 польські перевізники розпочали анонсовану акцію протесту на під’їзді до автомобільного пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Протестувальники обмежили пропуск вантажівок через найбільший вантажний митний пост на українсько-польському кордоні до 1 транспортного засобу на годину в кожному напрямку.

Причина мітингу – зростаюче незадоволення умовами роботи та доходами. Польські транспортники вчергове вказували на українських колег як джерело своїх проблем, звинувачуючи їх у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

13 травня о 23 годині відновлено повноцінний рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Кордон Угорщина Словаччина

Угорщина

На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною не працюватимуть два КПП
ЄС перевіряє завод BYD в Угорщині через китайські субсидії
Угорщина погрожує скасувати санкції ЄС проти Росії: вимагає виключити Фрідмана зі списку

Останні новини