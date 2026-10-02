Орбана можуть судити за рейд на інкасаторів Ощадбанку – FT

Розслідування затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині може стати першою справою, у якій колишньому прем'єру Віктору Орбану висунуть обвинувачення.

Про це пише Financial Times з посиланням на матеріали прокуратури та адвоката українських інкасаторів Лоранта Горвата.

За словами адвоката, розслідування вже наближається до завершення, тоді як інші корупційні справи, пов'язані з Орбаном, перебувають на значно ранішій стадії.

5 березня угорські силовики затримали поблизу Будапешта сімох працівників Ощадбанку та вилучили готівку й золото вартістю майже 70 млн євро. Інкасатори виконували регулярне перевезення з Відня до Києва, однак команда Орбана використала затримання для звинувачень України у таємному фінансуванні угорської опозиції.

Колишній прокурор Пал Фюрхт, який вів справу, заявив, що Орбан особисто наказав спецслужбам затримати українців. За його словами, після доповіді керівництву він отримав догану, а згодом проти нього розпочали внутрішню перевірку. Генеральна прокуратура заперечує спроби змусити його мовчати.

FT також ознайомилася з червневим звітом прокуратури. У ньому тодішній керівник Антитерористичного центру Угорщини TEK Янош Гайду говорив, що затримання відбулося за рішенням людини, яку не можна було залучати до справи. Як зазначено у звіті, йшлося про Орбана.

Гайду, який після звільнення з TEK очолює охорону партії "Фідес", обвинувачують у незаконному затриманні українців та жорстокому поводженні з ними. Він заперечує порушення.

Представник "Фідес" заперечив, що Орбан наказував вилучити вантаж Ощадбанку. Сам колишній прем'єр не відповів на запит FT про коментар.

Нагадаємо:

5 березня 2026 року в Угорщині було незаконно затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконно затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.

12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.

6 травня Угорщина повернула Ощадбанку всі вилучені гроші та золото – $40 млн, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Згодом, 18 травня Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку.

Угорські правоохоронці припинили кримінальне провадження щодо інкасаторів Ощадбанку, які у березні перевозили з Австрії до України $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Слідство не виявило кримінального походження грошей і дорогоцінних металів.