15 жовтня можливі затримки на пункті пропуску "Чоп"

Прикордонники попередили про можливі затримки у пункті пропуску на кордоні з Угорщиною 15 жовтня.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Ідеться про міжнародний пункт пропуску "Чоп" ("Тиса").

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, 15 жовтня 2026 року з 09:00 до 17:00 там проводитимуться технічні роботи.

"У зв'язку з виконанням робіт і тимчасовим обмеженням електропостачання, здійснення контрольних операцій у пункті пропуску буде уповільнено, як на легковому, так і на вантажному напрямках", – попередили прикордонники.

Державна прикордонна служба просить громадян та перевізників врахувати це під час планування поїздок і перетинання державного кордону.

Нагадаємо:

Раніше пропускні операції призупиняли у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою.