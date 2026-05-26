На Київщині викрили масштабне привласнення гумдопомоги

На Київщині правоохоронці викрили схему привласнення 27 мільйонів гривень, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Офіс генерального прокурора.

Ідеться про кошти, які навесні 2022 року після деокупації населених пунктів Київської області держава спрямувала бюджетні кошти на термінову допомогу цивільному населенню, яке пережило російську окупацію.

Для того, щоб допомога якомога швидше надходила постраждалим громадам, до цього процесу залучали благодійні та громадські організації.

"Однак знайшлися й ті, хто вирішив використати гуманітарну кризу для власного збагачення", – зазначає поліція.

Зловмисників викрили слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатором схеми став адвокат - керівник адвокатського об'єднання.

До реалізації оборудки він залучив своїх знайомих, які відповідали за окремі напрямки її функціонування.

"Саме вони підшуковували людей на ролі формальних керівників окремих благодійних і громадських організацій та спілок, забезпечували відкриття банківських рахунків, організовували документальне оформлення фіктивних операцій та подальше підписання необхідних документів", – стверджує поліція.

Фігуранти використовували підконтрольні їм благодійні структури, як прикриття для привласнення державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню.

Вони подавали до комісії Міністерства соціальної політики листи з пропозиціями надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини. У документах детально вказували потреби людей - продукти харчування, генератори та товари першої необхідності.

Після ухвалення позитивних рішень бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фігурантам благодійних організацій.

Надалі ці гроші мали бути використані для закупівлі та доставки допомоги людям, які пережили окупацію та намагалися повернутися до нормального життя після російського терору. Однак, як встановили поліцейські, значну частину отриманих коштів учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних підприємств.

Щоб приховати протиправні дії, зловмисники подавали до Міністерства соціальної політики звіти з недостовірними відомостями. У документах зазначалося, що гуманітарна допомога нібито поставлена в повному обсязі та використана за призначенням.

"Насправді ж заявлені товари до громад надходили частково або не надходили взагалі", – розповіли у Нацполі.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня по липень 2022 року учасники групи реалізували щонайменше три епізоди привласнення державних коштів. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 26,9 млн грн.

За даними слідства, на привласнені кошти фігуранти придбали два автомобілі преміумкласу, чотири квартири у столиці та дві земельні ділянки на території Київської області.

Поліцейські провели понад два десятки обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази, що підтверджують реалізацію корупційної схеми.

Слідчі повідомили сімом учасникам злочинної групи про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування цієї схеми, а також перевіряють роль тих, хто міг координувати або забезпечувати її діяльність.

Заходи з викриття проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше на Київщині поліція викрила чиновників, які вимагали хабарі за оформлення компенсацій у межах програм відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.

Правоохоронці викрили тіньову схему на 44 мільйона гривень: допомогу для постраждалих від війни учасники угруповання продавали на ринку у Одесі.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії, який привласнив два мільйона гривень благодійного фонду на будівництві п'яти модульних будинків в Ірпені.

У місті Буча на Київщині правоохоронці викрили шахрайств: 66 осіб, у тому числі ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, втратили кошти, інвестувавши у житло.