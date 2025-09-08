Частина Київщини буде два дні без газу внаслідок атаки РФ

В Обухівському районі на Київщині проходять аварійні роботи газомережі після ворожої атаки. Тому у восьми населених пунктах 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів, інформує Калашник.

Він зазначив, що послуга буде відновлена поступово.

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Під час нічного обстрілу росіян в одному з районів Київщини відбулось відключення світла.