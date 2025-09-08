Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Збагачувальна фабрика ДТЕК зупинила роботу після обстрілу РФ

Альона Кириченко — 8 вересня, 13:00
Збагачувальна фабрика ДТЕК зупинила роботу після обстрілу РФ
Getty Images

Зранку 8 вересня Росія знову нанесла удар по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.

В ДТЕК підкреслили, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

"Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", – заявили в компанії.

Нагадаємо:

26 серпня росіяни атакували шахту ДТЕК в Добропільській громаді Донецької області. Загинув працівник, троє поранені.

Через атаку було пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників.

ДТЕК війна

війна

Активісти наполягають на вдосконаленні ветеранського підприємництва
Збагачувальна фабрика ДТЕК зупинила роботу після обстрілу РФ
Частина Київщини буде два дні без газу внаслідок атаки РФ

Останні новини