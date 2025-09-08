Збагачувальна фабрика ДТЕК зупинила роботу після обстрілу РФ

Зранку 8 вересня Росія знову нанесла удар по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання.

В ДТЕК підкреслили, що це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

"Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи", – заявили в компанії.

Нагадаємо:

26 серпня росіяни атакували шахту ДТЕК в Добропільській громаді Донецької області. Загинув працівник, троє поранені.

Через атаку було пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників.