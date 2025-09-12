У Києві виявили порушення на 49 мільйонів у тендері на ремонт мосту

Бюро економічної безпеки під час моніторингу публічних закупівель виявило порушення у тендері вартістю 49 млн грн.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Закупівля стосувалася виконання ремонту залізобетонних плит прогонових будов правобережних естакад одного з мостових переходів у Києві. Відповідний тендер було оголошено комунальним підприємством міста, повідомляє БЕБ.

У ході дослідження тендерної документації аналітики БЕБ встановили порушення з боку одного з учасників закупівлі, що створювали ризики неефективного використання бюджетних коштів.

За результатами аналізу на адресу замовника було направлено рекомендаційний лист із викладеними ризиками. Замовник врахував зауваження та прийняв рішення про відхилення пропозиції учасника, який порушив вимоги законодавства, зазначають правоохоронці.

