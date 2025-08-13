На Харьковщине до конца года обещают достроить 38 подземных школ

На Харьковщине до конца 2025 года достроят 38 подземных школ.

Об этом с сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет издание "Думка".

До начала 2026 года в регионе достроят 38 подземных школ, которые смогут принять дополнительно еще до 40 тысяч детей.

По его словам, с 1 сентября в Харьковской области, включая город Харьков, в офлайн или смешанную форму обучения выйдут 56 тысяч школьников.

"Мы должны реализовывать и реализуем, с одной стороны, политику президента, что образование детей мы должны по максимуму выводить офлайн, понимая, что это действительно очень важно. Однако при этом создаем безопасные образовательные среды. Безопасность для детей у нас на первом месте", - заявил он во время телемарафона.

"По сравнению с прошлым учебным годом когда у нас в смешанном или офлайн формате учились 15 тысяч детей по всей области, включая город Харьков, то здесь на 1 сентября у нас выходят 256 учебных заведений в смешанную или офлайн форму. И здесь выходят 56 тысяч детей. Это четвертая часть всех детей школьного возраста у нас по области, включая город Харьков", - сказал Синегубов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в рамках мастер-плана восстановления Харькова было представлено семь пилотных проектов. В частности, были представлены проекты создания научного квартала (на месте рынка Барабашово), создание современного транспортного узла и торгово-развлекательного культурного центра на территории железнодорожной станции пригородного вокзала "Левада".

Ранее сообщалось, что Харьковщина станет первой областью в Украине, где появится подземный детский сад. Также сообщалось, что стать первым городом в Украине, где появится подземный детский сад, может стать и Запорожье.

Ранее сообщалось, что для строительства противорадиационных укрытий на территории учебных заведений правобережья Херсонщины разработали 12 проектов. Но "подземная школа" в понимании чиновников - это защитное сооружение гражданской защиты, обеспечивающее защиту детей во время угрозы обстрелов и имеющее несколько приспособленных и ограниченных по вместимости помещений.