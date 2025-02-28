На фармацевтичних заводах проходять обшуки

Національна поліція у Києві проводить обшуки на трьох найбільших фармацевтичних заводах.

Про це ЕП розповів співрозмовник на одному з підприємств.

За його словами, зранку обшуки відбувають в офісах (вони ж і виробничі приміщення) корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичної компанії "Дарниця".

"Ті, хто проводить обшуки, запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит. Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує "кейс Мазепи", – розповідає співрозмовник ЕП.

За його словами, такі дії виглядають "як спроба тиску на фармацевтичну галузь через прагнення влади знизити ціни на ліки". Оперативний супровід обшуків здійснює Служба безпеки України.

Поліція Києва повідомила, що "проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів". "За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ", – зазначають правоохоронці.

Нагадаємо:

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.

На засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців.

Уряд 14 лютого обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

19 лютого Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні з 1 березня 2025 року на 30% зменшаться ціни на 100 найбільш популярних ліків.