На фармацевтических заводах проходят обыски

Национальная полиция в Киеве проводит обыски на трех крупнейших фармацевтических заводах.

Об этом ЭП рассказал собеседник на одном из предприятий.

По его словам, утром обыски проходят в офисах (они же и производственные помещения) корпорации "Артериум", АО "Фармак" и фармацевтической компании "Дарница".

"Те, кто проводит обыски, запрашивают информацию, которую можно было бы получить элементарно отправив запрос. Обыски проводятся как на заводах, так и в домах работников. Все напоминает "кейс Мазепы", - рассказывает собеседник ЭП.

По его словам, такие действия выглядят "как попытка давления на фармацевтическую отрасль из-за стремления власти снизить цены на лекарства". Оперативное сопровождение обысков осуществляет Служба безопасности Украины.

Полиция Киева сообщила, что "проводит следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств". "По указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого правоохранители проводят обыски в служебных помещениях указанных учреждений", - отмечают правоохранители.

Напомним:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что цены в украинских аптеках недопустимо высокие и анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное вопросам доступности лекарств.

Зеленский назначил заседание СНБО по уменьшению цен на лекарства на среду 12 февраля.

На заседании СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для украинцев.

Правительство 14 февраля ограничило максимальную торговую наценку для аптек не более 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

19 февраля Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине с 1 марта 2025 года на 30% уменьшатся цены на 100 наиболее популярных лекарств.