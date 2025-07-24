МВФ обговорить фінансові потреби України

Незалежність створеної в Україні антикорупційної інфраструктури є критичним елементом програми співробітництва України та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак, пише Interfax-Україна.

"Ми беремо до уваги намір уряду внести новий законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних інституцій", – сказала вона на брифінгу.

Козак також повідомила, що найближчими тижнями очікується, що співробітники МВФ і українська влада активізують обговорення як бюджету України на 2026 рік, так і в цілому оцінки фінансових потреб України на 2026 рік та на середньострокову перспективу, "щоб скласти всеосяжну картину".

"Ця робота має важливе значення для поточної програми і будь-якої майбутньої потенційної співпраці з Україною, яку ми могли б мати", – зазначила Козак.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит складе $42 млрд, і покрити його за допомогою партнерів вийде не повністю. Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Як повідомило раніше Міністерство фінансів, видатки загального фонду державного бюджету у червні 2025 року становили 337,4 млрд грн, а загалом за перше півріччя - 1,9 трлн грн, що на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до державного бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 450 млрд грн.

На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.

Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Американська торговельна палата в Україні заявила, що розчарована тим, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді України зруйнувало ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.