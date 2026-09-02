Україна може не отримати наступний транш МВФ – Підласа

Україна може не отримати кошти від МВФ

На зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook.

Вона додала перелік того, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш:

підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ #15111-д. Основною перепоною для його підписання є правка щодо PEP у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу;

ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт #15112-д;

ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення;

призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії – Рада провалила це голосування у вівторок).

Крім цього, уряд має подати до парламенту три законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування.

Решта структурних маяків – рішення Кабміну чи інших окремих органів. "Тут затримки виникати взагалі не повинно", – коментує Підласа.

Наступний транш МВФ становить 1,66 млрд дол. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів: потрібно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Раду, ще 17 законопроєктів слід внести якнайшвидше.