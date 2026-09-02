Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Україна може не отримати наступний транш МВФ – Підласа

Семен Рубан — 2 вересня, 12:30
Україна може не отримати наступний транш МВФ – Підласа
Україна може не отримати кошти від МВФ
Getty Images

На зустрічі з місією Міжнародного валютного фонду в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу перебуває під ризиком через недостатній прогрес України в ухваленні ключових законопроєктів.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у Facebook.

Вона додала перелік того, що країні потрібно зробити, аби отримати наступний транш:

  • підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ #15111-д. Основною перепоною для його підписання є правка щодо PEP у цьому законопроєкті, яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу;
  • ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт #15112-д;
  • ухвалити зміни до закону про незалежність НКРЕКП і вдосконалення процедур призначення;
  • призначити нових членів Рахункової палати (це наступний окремий крок після створення конкурсної комісії – Рада провалила це голосування у вівторок).

Крім цього, уряд має подати до парламенту три законопроєкти, але їхнє ухвалення в цьому році не потрібне для отримання фінансування.

Решта структурних маяків – рішення Кабміну чи інших окремих органів. "Тут затримки виникати взагалі не повинно", – коментує Підласа.

Наступний транш МВФ становить 1,66 млрд дол. Водночас виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу, тому реальний обсяг недофінансування може бути вищим.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Україна може недоотримати значну частину з 29,5 мільярда доларів від міжнародних партнерів: потрібно ухвалити 44 рішення уряду та 26 законів, які вже внесені у Раду, ще 17 законопроєктів слід внести якнайшвидше.

МВФ фінанси держбюджет транш

транш

Україна може не отримати наступний транш МВФ – Підласа
Україна отримала ще $690 мільйонів від МВФ – Корецький
Україна отримала від ЄС 4 мільярди євро за рахунок заморожених активів РФ

Останні новини