Американську торговельну палату розчарував закон щодо НАБУ і САП

Американська торговельна палата в Україні заявила, що розчарована тим, що сьогоднішнє голосування у Верховній Раді України зруйнувало ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у заяві на сайті Американської торговельної палати в Україні.

"Ухвалений законопроєкт №12414 загрожує незалежності антикорупційної інфраструктури України та підриває довіру до антикорупційних зусиль країни. Ми закликаємо Президента Зеленського продовжувати підтримувати незалежність антикорупційних інституцій в Україні та не підписувати запропонований законопроект", – говориться у заяві.

"Починаючи з 1992 року, Американська торговельна палата в Україні наголошує на важливості верховенства права як наріжного каменю для економічного зростання України та сприятливого ділового й інвестиційного клімату", – йдеться у повідомленні.

"Верховенство права, реальна та ефективна судова реформа, справедливе правосуддя, прозорий відбір суддів на всіх рівнях, дотримання незалежності Національного банку, Антимонопольного комітету та антикорупційних органів є одними з ключових стратегічних кроків серед 10 пріоритетів Палати для економічного відновлення України", – говориться у повідомленні.

Торговельна палата підкреслює, що компанії вірять в Україну та готові інвестувати, працювати та розвиватися, але вони потребують впевненості, що правосуддя є справедливим, інституції - незалежними, а законодавча база – передбачуваною.

"Палата сподівається на належне впровадження реформи Бюро економічної безпеки, а також забезпечення незалежності НАБУ та САП як наріжного каменю для безперешкодної європейської інтеграції та підтримки ключових союзників України, оскільки це матиме величезний вплив як на інвестиційний клімат України, так і на надходження до бюджету", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

На сайті Верховної Ради 22 липня з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує незалежні антикорупційні органи НАБУ і САП генеральному прокурору.

Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.