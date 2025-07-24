МВФ обсудит финансовые потребности Украины

Независимость созданной в Украине антикоррупционной инфраструктуры является критическим элементом программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, пишет Interfax-Украина.

"Мы принимаем во внимание намерение правительства внести новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных институтов", - сказала она на брифинге.

Козак также сообщила, что в ближайшие недели ожидается, что сотрудники МВФ и украинские власти активизируют обсуждение как бюджета Украины на 2026 год, так и в целом оценки финансовых потребностей Украины на 2026 год и на среднесрочную перспективу, "чтобы составить всеобъемлющую картину".

"Эта работа имеет важное значение для текущей программы и любого будущего потенциального сотрудничества с Украиной, которое мы могли бы иметь", - отметила Козак.

Напомним:

Ранее сообщалось, что после принятия изменений в бюджет этого года, плановый дефицит составит $42 млрд, и покрыть его с помощью партнеров получится не полностью. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

Как сообщило ранее Министерство финансов, расходы общего фонда государственного бюджета в июне 2025 года составили 337,4 млрд грн, а в целом за первое полугодие - 1,9 трлн грн, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 450 млрд грн.

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который фактически подчиняет независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Вечером вторника в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, фактически нивелирующего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Американская торговая палата в Украине заявила, что разочарована тем, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде Украины разрушило ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.