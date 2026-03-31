Морський порт вперше в Україні продав послуги перевантаження через аукціон

Чорноморський морський порт успішно провів перший в Україні аукціон з продажу послуг перевантаження через Prozorro.Продажі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, за лот з перевантаження мінеральних добрив змагалися п'ять учасників, вартість зросла зі стартових 197 грн до 220 грн за тонну.

Порт надасть послуги з перевантаження 50 тисяч тонн вантажів до 30 вересня 2026 року, розповів міністр.

"Це важливий крок до нової моделі роботи державних портів – відкритої, конкурентної та зрозумілої для бізнесу. Перший успішний кейс Чорноморського порту створює основу для масштабування таких механізмів на всю морську галузь", – запевняє Кулеба.

Раніше повідомлялося, що у найбільшому глибоководному порту України "Південний" запущено автомобільний модуль цифрової платформи DocPort.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація морських портів України розпочала у морському порту Південний тестовий запуск цифрової платформи, яка об'єднує всі адміністративні процедури, пов'язані з обробкою суден.

Також повідомлялося, що Україна залучає понад сто мільйонів доларів власних коштів на реалізацію найважливіших проектів у портах. При цьому Україна активно впроваджує нові технологічні рішення в портах: залучає сучасні технології, розвиває власні цифрові сервіси, вчиться у міжнародних партнерів, як ефективно використовувати дрони для різних типів робіт.