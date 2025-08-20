Monobank почав розгортати мережу платіжних терміналів

Monobank почав встановлювати платіжні термінали та розвивати власну мережу поповнення.

"Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення", – написав у Facebook співвласник Fintech Band Олег Гороховський.

За його словами, наразі в експлуатації знаходиться 1200 терміналів mono, але це лише початок.

Термінали працюють без комісії за поповнення карток monobank.

"Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів", – написав Гороховський.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Crestline Limited отримати контроль над ТОВ "Фінтех Бенд", яке є розробником і технологічним оператором Monobank, що здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.

Раніше в Україні запустили "Дія.Картку" – цифрову картку для отримання державних виплат, яку можна отримати в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро.

За дві доби з моменту запуску ПриватБанком нової цифрової мультирахуноковї картки Дія.Картка для отримання виплат за державними програмами українці відкрили в ПриватБанку понад 400 тисяч карток.