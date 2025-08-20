Monobank начал разворачивать сеть платежных терминалов

Monobank начал устанавливать платежные терминалы и развивать собственную сеть пополнения.

"Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения", - написал в Facebook совладелец Fintech Band Олег Гороховский.

По его словам, сейчас в эксплуатации находится 1200 терминалов mono, но это только начало.

Терминалы работают без комиссии за пополнение карт monobank.

"Итак, теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", - написал Гороховский.

Напомним:

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Crestline Limited получить контроль над ООО "Финтех Бэнд", которое является разработчиком и технологическим оператором Monobank, осуществляющим все банковские операции на базе Универсал Банка.

Ранее в Украине запустили "Дія.Картку" - цифровую карту для получения государственных выплат, которую можно получить в смартфоне в несколько кликов через приложение "Дія" или ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр.

За двое суток с момента запуска ПриватБанком новой цифровой мультисчетной карты Дія.Картка для получения выплат по государственным программам украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тысяч карт.