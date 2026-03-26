Банк не надав адвокатам клієнтки monobank експертизу про прапор РФ – ЗМІ

Захист Карини Кольб, клієнтки monobank, чиє фото раніше оприлюднив Олег Гороховський в соцмережах через нібито російський прапор на задньому тлі, заявляє, що не мають інформації про державну експертизу, яка підтвердила, що на кадрах зображений саме стяг РФ.

Про це виданню hromadske розповіла адвокатка Карини Анастасія Бурковська

За її словами, представники банку досі не зв'язувалися з адвокатами, а документи, які запитував захист, їм не надали.

Йдеться, зокрема, про повний запис відеоверифікації, а також матеріали експертизи, яка, за твердженнями банку, підтвердила наявність російського прапора в кадрі.

Бурковська наголосила, що без доступу до цих матеріалів говорити про сам факт існування експертизи або її зміст передчасно.

Напередодні адвокат Денис Шкаровський, який представляє інтереси "Універсал Банку" - банку-емітента monobank, повідомив, що після інциденту з Кариною Кольб monobank замовив проведення державної експертизи. Її висновки свідчать, що фрагмент прапора на відео відповідає візуальним характеристикам прапора Російської Федерації та не є прапором Словенії. Ці дані були передані, зокрема, до СБУ.

За словами Бурковської, для будь-якої оцінки потрібно розуміти, які саме питання ставили експерту і що саме він аналізував — повне відео чи лише окремий уривок.

Окремо адвокатка поставила під сумнів саму законність повторного поширення такої інформації. Вона зазначила, що йдеться про конфіденційні дані клієнтки та банківську таємницю, а згоди на їхнє розголошення Карина не давала.

За словами захисту, сама Кольб також була здивована новими заявами, оскільки, як вона стверджує, на відео не може бути російського прапора.

Нагадаємо:

Гороховський на закиди про порушення банківської таємниці відповів, що "у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних". А інформацію про те, що прапор, на тлі якого фотографувалася клієнтка, не російський, він заперечив.

Повідомлялось, що Національний банк запросив пояснення в Гороховського щодо поширення ним фото клієнтки банку, яку звинуватив у проросійських поглядах.

Співзасновник monobank Олег Гороховський, коментуючи скандал із публікацією, у якій він поширив фото клієнтки банку, запевнив клієнтів, що "з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше".

Після оприлюднення Олегом Гороховським фото 19-річної Карини Кольб, зробленого під час відеоверифікації в monobank, до нього та АТ "Універсал Банк" спрямували досудові вимоги щодо врегулювання спору про захист прав дівчини.

Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного на засідання для доповіді щодо ситуації навколо monobank та оприлюднення персональних даних, зокрема фото, клієнтки банку під час верифікації.

Національний банк має пів року на те, щоб визначитися, чи порушив банківську таємницю співзасновник monobank Олег Гороховський, який оприлюднив фото клієнтки банку під час верифікації.

Нещодавно OBOZ.UA процитувало адвоката Дениса Шкаровського, який, як зазначається, представляє інтереси "Універсал Банку" — банку-емітента monobank.

За його словами, для незалежної оцінки матеріалів відеоверифікації залучили державну експертну установу. Експертиза дійшла висновку, що фрагмент прапора відповідає візуальним ознакам прапора РФ, а не Словенії. Також, за словами адвоката, банк повідомив про це СБУ.