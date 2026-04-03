Моделі OnlyFans виграли 27 судів у податкової

Автори на сервісі інтимного контенту за плату, OnlyFans, виграли та змогли частково або повністю скасувати штраф у Державної податкової служби щонайменше у 27 судових рішеннях.

Про це повідомляє Opendatabot.

Загалом OnlyFans-моделі намагалися оскаржити дії Податкової у 94 справах. Майже третину з них вони виграли. У 92% випадків причиною поразок Податкової стали процедурні помилки.

Найчастіше Податкова надсилала документи на старі адреси. Листи поверталися, але перевірки все одно проводилися. У результаті суди визнавали такі перевірки незаконними, а разом із ними – і всі нарахування.

У 2026 році суди вже ухвалили 13 рішень на користь авторів контенту. Рекордним став лютий: 5 рішень.

Водночас Податкова часто спиралася на листи від британських податкових органів щодо виплат від компанії Fenix International Ltd, яка управляє OnlyFans.

Але такі листи – лише привід для перевірки, а не доказ доходу. Без банківських виписок, контрактів чи інших первинних документів донарахування визнаються необґрунтованими.

Кожну третю виграну справу зафіксовано на Одещині — 8 судових рішень. Наслідує Дніпропетровщина із 5 справами.

Найбільший штраф, який вдалось скасувати, зафіксовано у Києві – понад 3 млн грн податків, нарахованих на нібито майже 400 тисяч доларів доходу. Позивачка надала власні банківські виписки, які не підтвердили ці суми і суд став на її бік.

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн.

Українська податкова отримала дані про всіх творців контенту на платформі OnlyFans восени 2024 року. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки, яке почало проводити обшуки у моделей, які заробили найбільше грошей.

Леонід Радвінський, мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, помер від раку у віці 43 роки, і його смерть ставить питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ.