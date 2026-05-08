Австралійський мільярдер інвестує у викуп частини OnlyFans

Австралійський мільярдер Джеймс Пакер входить до числа інвесторів, готових підтримати угоду Architect Capital щодо придбання міноритарної частки в OnlyFans, власник якохї нещодавно помер.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією осіб, обізнаних у цій справі, OnlyFans уклала угоду про продаж частки в розмірі близько 15% компанії Architect Capital із Сан-Франциско за оцінкою в 3,1 млрд доларів.

Про продаж частки, про який FT вперше повідомила минулого місяця, планується оголосити вже в п'ятницю 8 травня.

Рішення про продаж невеликої частки в компанії зі штаб-квартирою у Великій Британії залишить контроль над нею за сімейним трастом, очолюваним Кеті Чудновською, вдовою власника OnlyFans Леоніда Радвінського.

Покійний українсько-американський підприємець у 2018 році придбав Fenix International — компанію, яка володіє та управляє OnlyFans.

За словами осіб, обізнаних у цій справі, пропозиція Architect фінансується спеціальною компанією за рахунок коштів, залучених від групи інвесторів, включаючи сімейні офіси.

Серед інвесторів — фонди, пов'язані з Пакером, який в Австралії найбільш відомий як колишній казино- та медіамагнат, а також Сем Лессін, партнер венчурної компанії Slow Ventures, зазначили джерела.

Згідно з рейтингом найбагатших людей Australian Financial Review, чистий капітал Пакера становить майже 5 млрд австралійських доларів (3,6 млрд доларів США).

Він входить до числа найбагатших людей Австралії після продажу медіа-активів своєї родини та великої частки в ігровій імперії Crown Resorts приватній інвестиційній групі Blackstone.

Угода щодо початкового невеликого пакета акцій OnlyFans залишає можливість для подальшого збільшення частки в капіталі в майбутньому.