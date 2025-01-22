У ДПС повідомили, скільки податків задекларували українські моделі OnlyFans

Громадяни України подали 451 декларацію про доходи, отримані від діяльності на платформі OnlyFans.

Про це повідомила Державна податкова служба України у відповідь на запит ЕП.

Там пояснили, що інформація про українських громадян, які отримували доходи з платформи OnlyFans (яка належить британській компанії Fenix International Limited) надходила трьома траншами: 3 та 19 вересня, а також 28 жовтня 2024 року. Інформація стосувалася заробітків громадян за 2020-2022 роки.

Водночас у ДПС відмовилися називати точну кількість осіб, щодо яких отримали інформацію від британських податкових органів, зазначивши, що розголошення цих даних "несе загрозу національній безпеці України" (адже українська сторона може порушити умови міждержавного договору з Британією).

За підсумками отриманої інформації, ДПС сформувала та відправила українцям 4429 інформаційних запитів (так званих "листів щастя", у яких містилися вимоги про сплату податків).

З них 451 громадянин подав до ДПС декларацію про доходи. Загальна сума задекларованих ними іноземних доходів становить 326,1 млн грн. Сума податкових зобов'язань цих осіб – 63,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

ДПС також повідомила, що передала інформацію про громадян, які отримували доходи з платформи OnlyFans, "одному з правоохоронних органів", проте відмовилася називати, якому саме. Ця передача відбулася на підставі рішення суду.

Напередодні ЕП писала, що дані про всіх українців та українок, які отримували доходи на платформі OnlyFans, опинилися у розпорядженні Бюро економічної безпеки. Після отримання цих даних останнє почало проводити обшуки у моделей, інкримінуючи їм статтю 301 Кримінального кодексу (яка стосується виготовлення порно) попри те, що ця стаття не у підслідності БЕБ.

ЕП отримала копію повістки на допит, яку БЕБ відправила одній з моделей. У ній формальною підставою слідчих дій є розслідування правопорушення за статтею 301 ККУ. Коментуючи цю ситуацію у БЕБ заявили, що громадянки, яких там допитували, просто "неправильно зрозуміли".

Детальніше про те, як влаштована українська порноіндустрія і кому невигідна декриміналізація порно читайте у статті ЕП.