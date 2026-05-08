OnlyFans продав 16% бізнесу після смерті власника

Платформа OnlyFans, найвідоміша завдяки контенту для дорослих, погодилася продати міноритарну частку фонду Architect Capital в угоді, яка оцінює британську компанію приблизно у 3,15 мільярда доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Architect Capital зі США погодилася купити близько 16% бізнесу за 535 мільйонів доларів, йдеться в заяві компаній. У межах угоди Architect співпрацюватиме з OnlyFans, якою управляє британська Fenix International Ltd., над розробкою нових фінансових сервісів і продуктів для авторів платформи.

Продаж відбувся після смерті минулого місяця власника OnlyFans Леоніда Радвінського у віці 43 років. Компанія, яка належить його сімейному трасту, щонайменше рік вивчала можливість продажу частини бізнесу, але процес просувався повільно.

Вона генерує значний виторг і щедрі дивіденди для власника, однак зв'язок із секс-роботою звузив коло потенційних інвесторів, відлякавши великі фонди та інституційних гравців, які побоюються репутаційних ризиків і регуляторної уваги.

OnlyFans заснували у 2016 році британці, батько і син Гай та Тім Стоклі. Платформа розміщувала порнографічний контент, заборонений у більшості соцмереж.

Радвінський, закритий від публічності мільярдер із Флориди, купив контрольний пакет у 2018 році й перетворив сервіс на культурний феномен, дозволивши авторам напряму брати гроші за свій контент.

Платформа різко зросла під час пандемійних локдаунів, коли актори індустрії для дорослих і секс-працівники почали використовувати її як альтернативне джерело доходу.

Радвінський хотів продати 60% частку, що дало б OnlyFans оцінку підприємства приблизно у 5,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

Леонід Радвінський, мільярдер і власник платформи для дорослих OnlyFans, помер від раку у віці 43 роки, і його смерть поставила тоді питання про власність над однією з найсуперечливіших платформ.

Вдова українця Леоніда Радвінського виявилася спадкоємицею бізнес-імперії, що стоїть за платформою для дорослих OnlyFans.