Міжнародний реєстр відкрив усі категорії заяв про компенсацію збитків, завданих РФ

Міжнародний реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти неї, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це інформує Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

Останніми для подання відкрито три категорії заяв: "Інші втрати майна", "Екологічна шкода" та "Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів".

"Цим завершено поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався 2 квітня 2024 року. Відтепер заяви можна подавати в усіх категоріях, передбачених мандатом Реєстру: 21 категорії для фізичних осіб, 11 категоріях для юридичних осіб та 11 категоріях для держави Україна", – говориться у повідомленні.

Реєстр вже отримав 195 тисяч заяв, понад 65 тисчяч із них внесено до Реєстру, опрацювання решти заяв триває.

Відкриті категорії охоплюють широкий спектр наслідків російської агресії.

Серед них – смерть і зникнення безвісти близьких, тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрату житла, роботи та приватного підприємництва, пошкодження майна й інфраструктури, економічні втрати бізнесу, шкоду культурній спадщині та довкіллю, гуманітарні витрати держави та інші види збитків.

Цей крок забезпечує постраждалим, бізнесу та державі Україна єдину міжнародну систему для документування завданої шкоди й формує повну доказову основу для майбутнього розгляду заяв і визначення компенсацій.

Відкриття всіх категорій також є важливою передумовою для передачі напрацьованого Реєстром масиву заяв майбутній міжнародній Компенсаційній комісії для України, говориться у повідомленні

"Кожен вид шкоди, передбачений мандатом Реєстру – від особистих втрат і зруйнованого житла до збитків бізнесу, держави та довкілля – тепер має визначений шлях до міжнародного компенсаційного механізму", – наголосив виконавчий директор Міжнародного Реєстру збитків для України Маркіян Ключковський.

Останніми для подання відкрито три категорії заяв від держави Україна: B1.6 – Інші втрати майна, B3.1 – Екологічна шкода та B3.2 – Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів.

Заяви в цих категоріях можуть подавати держава Україна, її центральні, регіональні та місцеві органи влади, а також державні й комунальні установи та організації.

Ці категорії дають змогу фіксувати шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, вартість незаконно вилучених чи привласнених природних ресурсів, а також пошкодження, знищення або втрату державного й комунального майна, що не охоплюються іншими категоріями заяв.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що громадяни України, які через російську агресію втратили роботу та дохід, тепер можуть подати відповідну заяву до міжнародного Реєстру збитків для України.

У "Дії" розширили можливості подання заяв до міжнародного Реєстру збитків: на порталі з'явилися категорії "Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення" та "Розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів".

Раніше Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України, що дозволить почати розглядати заяви з Реєстру збитків.

У "Дії" оновили послугу подання заяв у категорії "Вимушене переміщення за межі України" – вона створена для подання заяв до Реєстру збитків для України.

Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни та бізнес зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією, до врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових.

Українські біженці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення, з 23 лютого можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків про моральні збитки, яких родина чи громадянин зазнали від вимушеного переміщення.

Представники бізнесу та держави з 29 квітня можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків.