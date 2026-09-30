Росія атакувала енергетику Києва та п’яти областей: які наслідки

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.

За даними ДТЕК, після нічної атаки на енергетику Києва вже вдалося відновити електропостачання 8 тис. родинам.

Водночас у КМДА зазначають, що не зафіксували пошкоджень енергетичної інфраструктури міста.

Застосування графіків відключень світла не прогнозується.

У Міненерго радять перенести активне енергоспоживання на денний час – в період із 10:00 до 16:00 – щоб не перевантажувати енергосистему та не спричинити аварій.

Нагадаємо:

У ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 та 188 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 160 повітряних цілей.

Вранці стало відомо про двох загиблих людей в Києві через ворожі удари.