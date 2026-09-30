Росіяни атакували склад у Києві: загинув працівник "Київтеплоенерго"
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Внаслідок російської атаки у Соломʼянському районі Києва було зафіксовано влучання у склад.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
На місці подій виникла пожежа, зокрема загорівся вантажний автомобіль. Загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації.
Нагадаємо:
З вечора 29 вересня на ніч 30 вересня російські загарбники атакували 7 обʼєктів цивільної інфраструктури у Житомирській області.
Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.