Росіяни атакували склад у Києві: загинув працівник "Київтеплоенерго"

Внаслідок російської атаки у Соломʼянському районі Києва було зафіксовано влучання у склад.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

На місці подій виникла пожежа, зокрема загорівся вантажний автомобіль. Загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації.

Нагадаємо:

З вечора 29 вересня на ніч 30 вересня російські загарбники атакували 7 обʼєктів цивільної інфраструктури у Житомирській області.

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетики на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.