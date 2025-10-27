Міжнародні установи розподілили додаткове фінансування на проєкти в Україні

На засіданні керівного комітету Українського інвестиційного плану було схвалено додаткове фінансування проєктів із підтримки та відновлення України.

Про це інформує Міністерство фінансів.

Керівний комітет Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF) забезпечує координацію фінансової підтримки відновлення та розвитку України, говориться у повідомленні.

У п'ятому засіданні комітету онлайн взяла участь заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова.

У ході засідання було схвалено додаткове фінансування проєктів із підтримки та відновлення України.

Відповідне рішення узгодили представники Європейської Комісії, Європейського інвестиційного банку (EIB), Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD), Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Банку розвитку Польщі (BGK), Німецького державного банку розвитку (KfW), Міжнародного банку реконструкції та розвитку (IBRD) та інших фінансових інституцій.

Зокрема, учасники засідання ухвалили рішення про виділення додаткового грантового та кредитного фінансування під гарантії ЄС для проєктів Світового банку: в агросекторі (ARISE), транспортній інфраструктурі (RELINC), охороні здоров'я (HEAL).

Йшлося також про проєкти ЄІБ – з будівництва соціального житла (Ukraine Social Housing (Tranche 1)), відновлення системи водопостачання (Ukraine Water Recovery Project) та екстреної закупівлі газу (уряд Норвегії готовий надати грант на закупівлю газу).

"Також українська сторона представила власну пропозицію – проєкт Food4Impact (F4i), спрямований на відновлення та розвиток аграрного сектору, який зазнав значних втрат через війну, шляхом надання фінансування аграрним компаніям, банкам та торговому фінансуванню", – говориться у повідомленні.

Проєкт має на меті забезпечити продовольчу безпеку, підтримати економіку України та інтегрувати її в європейські ринки через фінансування приватного агробізнесу.

"Для України суттєво не лише залучати ресурси, а й вибудовувати надійні механізми їх ефективного використання. Кожен проєкт має бути фінансово стійким у довгостроковій перспективі й не створювати надмірного навантаження на державний бюджет", - зазначила Зикова.

Напрацьовані під час засідання висновки визначатимуть подальші рішення щодо фінансування в рамках Українського інвестиційного плану.

Український інвестиційний план (UIF) – інструмент системного підходу до залучення інвестицій, що є ключовим компонентом (Pillar 2) програми ЄС Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, нагадує міністерство.

Він поєднує публічні та приватні ресурси, а також гарантійні механізми ЄС для створення стійких фінансових умов розвитку України.

Станом на липень 2025 року загальний обсяг фінансування, передбачений Українським інвестиційним планом, становить 9,4 млрд євро (зокрема, 1,6 млрд євро – гранти). Україні вже було виділено 6,2 млрд євро, а на 2026-2027 роки Ukraine Facility передбачає майже 2,5 млрд євро на впровадження інвестиційних проєктів.

Найбільше ресурсів у рамках UIF спрямовується на проєкти у сферах енергетики (40%), транспорту (9%), соціального житла (6%), водопостачання (5%), цифрової інфраструктури (3%) тощо, говориться у повідомленні.

