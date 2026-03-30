Росіяни атакували критичну інфраструктуру та агропідприємство на Чернігівщині

На Чернігівщині росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури, атакували чергове агропідприємство та пошкодили будівлю краєзнавчого музею.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Гербера" атакувала агропідприємство в Новгороді-Сіверському. Пошкоджена сільгосптехніка", – написав він у Телеграм.

Пізно ввечері "герань" вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури на околиці Чернігова. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці.

Також учора ворог FPV-дроном поцілив по будівлі краєзнавчого музею в Семенівці, пошкодивши дах.

Напередодні був удар по селу в Семенівській громаді – дрон поцілив у зерносховище. А у Новгород-Сіверському районі росіяни пошкодили енергообʼєкт. Також FPV-дрон поцілив по обʼєкту звʼязку.

До того у Чернігові зафіксували удар по території харчового підприємства. Пошкоджене складське приміщення, обладнання і продукція. А у Семенівській громаді були влучання по обʼєкту мобільного звʼязку і котельні.

Частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях станом на ранок 30 березня тимчасово залишаються без електропостачання внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Від вечора 29 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, 150 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Раніше повідомлялося, що росіяни прицільно атакували сільськогосподарське підприємство в селі Семенівської громади Чернігівської області.