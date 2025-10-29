Мінрозвитку розповіло про запуск інфраструктурного проєкту на Одещині

На Одещині офіційно стартувала підготовка масштабного публічного інвестиційного проєкту – будівництсво траси М-15 Одеса — Рені. Але саме будівництво можливе тільки після завершення війни.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Угоду про взаємодію, що офіційно запускає підготовку масштабного публічного інвестиційного проєкту на півдні України, підписали Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, керівник Служби відновлення у Одеській області Андрій Донченко та директор Агенції ДПП Ніко Гачичиладзе.

"Проєкт "М-15 Одеса — Рені" є пріоритетним до впровадження та включений до ЄПП держави на 2025 рік. Йдеться про повноцінну реконструкцію та нове будівництво понад 300 кілометрів автошляху, який є частиною європейського маршруту Е87", – говориться у повідомленні.

"Важливо наголосити, що попри те, що наразі розпочинається підготовка до реалізації проєкту, його впровадження можливе тільки після завершення війни", – підкреслили у відомстві.

Розробка проєкту здійснюється у межах програми PREPARE Світового банку.

Нагадаємо:

Влітку Міністерство розвитку громад та територій повідомляло, що починає реалізацію першого пілотного проєкту зі Світовим банком у межах нової програми Ukraine Project Preparation Framework (Ukraine PPF). Ним стане реконструкція автотраси М15 Одеса – Рені.

Раніше повідомлялося, що за три роки повномасштабного вторгнення Агентство відновлення (раніше Укравтодор) заплатило по попереднім борговим зобов'язанням на ремонти доріг 54,69 млрд грн. Йдеться про погашення кредитів/облігацій та виплату відсотків.

Також повідомлялося, що до розширеного Єдиного проєктного портфелю держави додатково включено 11 проєктів у сфері транспорту, два проєкти та дві програми у сфері муніципальної інфраструктури та послуг, а також одну програму у сфері житла.

Раніше Міністерство фінансів повідомляло, що до схваленого урядом єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій 149 програм і проєктів загальною вартістю понад 269 млрд дол.