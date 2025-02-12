Україна за три роки виплатила 55 мільярдів боргів за довоєнні кредити на ремонт доріг

За три роки повномасштабного вторгнення Агентство відновлення (раніше Укравтодор) заплатило по попереднім борговим зобов’язанням на ремонти доріг 54,69 млрд грн. Йдеться про погашення кредитів/облігацій та виплату відсотків.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані "007".

Зазначається, що були обрані дані про виплати, в призначенні яких були позначки "кредит", "позика", "виплата %", "облігації" тощо.

Найбільші одноразові виплати, це погашення облігацій влітку 2022 року на 5,08 млрд грн, влітку 2023 на 2,87 млрд грн та восени 2024 на 3,50 млрд грн.

Ці облігації були випущені під 12,5% річних за рішенням уряду від 1 квітня 2020 року. Ці гроші позичали на будівництво траси Н-31 у Дніпропетровській області та мосту через Дніпро у Запоріжжі.

У тих випадках, коли в призначенні платежу було вказано дату кредиту чи рішення про його отримання, вдалось проаналізувати динаміку боргів.

Перша хвиля кредитів була у 2007-2012 роках. Тоді уряд брав в борг на підготовку кількох доріг до Євро-2012. І по цим боргам виплати вже склали 19,80 млрд грн.

У 2015 році була нова порція кредитів, виплати по яким станом на зараз склали 4,35 млрд грн.

Під час "Великого будівництва" у 2020-2021 роках були взяті боргові зобов’язання, виплати по яким склали вже щонайменше 23,30 млрд грн.

Однак, як пише видання, це досить приблизно розбивка, оскільки не у всіх платежах було вказано повний рік кредитного рішення.

Більшість ідентифікованих виплат по кредитам та відсоткам припадає на угоди з "Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (МБРР, виплати по ним вже 14,62 млрд грн), "Європейським банком реконструкції та розвитку" (ЄБРР, виплати по ним вже 7,01 млрд грн) та "Європейським інвестиційним банком" (ЄІБ, виплати по ним вже 4,04 млрд грн). Однак більшість проводок не містили посилання на кредитора.

Нагадаємо:

Господарський суд Одеської області припинив правовідносини між управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та ТОВ "Автомагістраль-Південь", які підписали договір про реконструкцію шляхопроводу у Одесі за 1,61 млрд грн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.