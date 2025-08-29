Нова програма України та Світового банку почнеться з ремонту автошляху Одеса – Рені

Міністерство розвитку громад та територій починає реалізацію першого пілотного проєкту зі Світовим банком у межах нової програми Ukraine Project Preparation Framework (Ukraine PPF). Ним стане реконструкція автотраси М15 Одеса – Рені.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Йдеться про комплексну реконструкцію та будівництво різних ділянок та елементів автошляху М-15 Одеса — Рені.

Вони включають міст через Дністер в селі Маяки, розв’язки на дорогах M-28 / M-14 та ще десятки штучних споруд та кілометри доріг.

"Реалізація проєкту підвищить пропускну здатність, безпеку та економічний потенціал південного транспортного коридору України", - йдеться в повідомленні.

Уряд затвердив порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на 2025 рік. На цей рік у Держбюджеті для ДФРР передбачений 1 мільярд гривень.