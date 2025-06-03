Мінрозвитку обіцяє нові правила технічної перевірки вантажівок

Міністерство розвитку громад та територій підготувало законопроект про технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти в України.

Про це повідомив замміністра Сергій Деркач.

Закон дозволить проходити технічну перевірку вантажівок в Україні, за європейськими правилами і відкриває нові можливості для наших експортерів", – написав він у Фейсбук.

"Сьогодні українські перевізники не можуть проходити обов’язкову перевірку транспорту для таких перевезень в Україні – такої процедури просто немає. Їм доводиться робити це вже за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії. Це витрати, затримки, зайва бюрократія", – пояснив Деркач.

За його словами,законодавчі зміни стосуються 8 тис. компаній і понад 70 тис. вантажівок.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 1 липня між терміналом Мостиська в Україні та терміналом Форст у Німеччині відновлюють контрейлерні перевезення. Йдеться про перевезення вантажівок залізничними платформами, що є альтернативою автомобільним перевезенням.

Такі перевезення тим самим маршрутом вже здійснювали у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів.

Раніше повідомлялося, що польський уряд інвестує значні кошти у подвоєння можливостей залізничного термінала "Славкув" у Сілезькому воєводстві.

Збільшення інвестицій у залізничний термінал "Славкув" дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час рес-конференції, яка відбулася на євротерміналі "Славкув у Сілезькому воєводстві".