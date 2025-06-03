Минразвития обещает новые правила технической проверки грузовиков в Украине

Министерство развития общин и территорий подготовило законопроект о технической проверке грузовиков, которые перевозят скоропортящиеся продукты в Украину.

Об этом сообщил замминистра Сергей Деркач.

Закон позволит проходить техническую проверку грузовиков в Украине, по европейским правилам и открывает новые возможности для наших экспортеров", - написал он в Фейсбук.

"Сегодня украинские перевозчики не могут проходить обязательную проверку транспорта для таких перевозок в Украине - такой процедуры просто нет. Им приходится делать это уже за рубежом, например, в Польше или Румынии. Это расходы, задержки, лишняя бюрократия", - пояснил Деркач.

По его словам, законодательные изменения касаются 8 тыс. компаний и более 70 тыс. грузовиков.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с 1 июля между терминалом Мостиска в Украине и терминалом Форст в Германии возобновляют контрейлерные перевозки. Речь идет о перевозке грузовиков железнодорожными платформами, что является альтернативой автомобильным перевозкам.

Такие перевозки по тому же маршруту уже осуществляли в 2023-2024 годах. В частности, его активно использовали во время блокады границ со стороны польских фермеров.

Ранее сообщалось, что польское правительство инвестирует значительные средства в удвоение возможностей железнодорожного терминала "Славкув" в Силезском воеводстве.

Увеличение инвестиций в железнодорожный терминал "Славкув" позволят не только построить крупнейший в Европе логистический хаб, но и откроют для Польши заработать большие деньги на восстановлении Украины. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время рес-конференции, которая состоялась на евротерминале "Славкув в Силезском воеводстве".