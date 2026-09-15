Uklon запустив онлайн-сервіс одразу в кількох містах

Компанія Uklon вперше від початку повномасштабного вторгнення запустила онлайн-сервіс одразу в кількох нових містах України.

Про це повідомила пресслужба сервісної компанії Uklon.

З 15 вересня 2026 року онлайн-сервіс замовлення авто Uklon працює в Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані.

Разом із новими населеними пунктами, сервіс Uklon доступний користувачам в 31 місті України, а також на території туристичного комплексу Буковель.

"Місто додається тоді, коли в ньому одночасно накопичується достатньо потенційних користувачів наших послуг і водіїв-партнерів, щоб сервіс працював із прогнозованою якістю. Тому ми бачимо потенціал і потребу в нашому сервісі в Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані", — пояснили у компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення економічна та демографічна активність відчутно перерозподілилася: разом із людьми в менші міста заходу й центру країни перемістилася частина бізнесів, робочих місць, щоденних і туристичних маршрутів. Тож, попит на поїздки там стабільно зростає.

Нагадаємо:

Раніше Uklon розпочав підключення водіїв до сервісу у містах Узбекистану – Фергані, Маргілані, Коканді, Намангані та Андижані.

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