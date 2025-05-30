Між Україною та Німеччиною відновлюють контрейлерні перевезення

З 1 липня між терміналом Мостиська в Україні та терміналом Форст у Німеччині відновлюють контрейлерні перевезення.

Про це пише ЦТС.

Йдеться про перевезення вантажівок залізничними платформами, що є альтернативою автомобільним перевезенням.

Ліміт по автопричепам складатиме 22 тонни, по Німеччині цей показник складатиме 24 тонни. Час доставки – близько 20 годин в один бік з урахуванням проходження кордону.

У проєкті беруть участь N’UNIT (термінал "Мостиська" в Україні), LION group (термінал "Форст" у Німеччині), та GOL (Україна).



Такі перевезення тим самим маршрутом вже здійснювали у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів.

ЦТС нагадує, що українська промислова компанія "Інтерпайп" використовувала цей маршрут доставки, щоб нівелювати ризики від блокування україно-польського кордону.

Продукцію відправляли автофурою з Дніпра, у Мостиській на кордоні з Польщею вона заїжджала на залізничну платформу, яка у складі вантажного потяга прямувала до міста Форст у Німеччині, звідки новий тягач її довозив до кінцевого клієнта.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що польський уряд інвестує значні кошти у подвоєння можливостей залізничного термінала "Славкув" у Сілезькому воєводстві.

Збільшення інвестицій у залізничний термінал "Славкув" дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час рес-конференції, яка відбулася на євротерміналі "Славкув у Сілезькому воєводстві".

"Цей найбільший логістичний хаб у Європі буде прекрасним шансом для Польщі. У контексті відбудови України ми говоримо не лише про необхідність післявоєнної допомоги українцям, а й про інтереси Польщі. … Йдеться про десятки і сотні мільярдів євро, які світ, Європа та Україна виділятимуть на відбудову України", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N’UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).

Також повідомлялося, що у Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний Термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України. Пропускна здатність КТВ становить близько 20 тис. TEU/рік і розрахована на перевезення таких товарів, як нішеві зернові культури та переливні вантажі (зокрема, олія).