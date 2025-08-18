Минобороны отсудило землю во Львове

Хозяйственный суд Львовской области обязал городской совет Львова вернуть в государственную собственность участок Минобороны в Малехове.

Об этом пишет Zaxid.net.

Речь идет о земельном участке площадью 0,49 га в Малехове, который является частью большего участка 3,84 га, который с 1997 года находится в собственности Минобороны. На нем расположено государственное имущество.

"В 2006 году Малеховский сельсовет незаконно зарегистрировал на участок право собственности и передал в аренду ООО "У.Г.У.". При этом, министерство разрешений на передачу участка в аренду не предоставляло", - говорится в сообщении.

После реформы децентрализации село Малехов вошло во Львовскую территориальную общину, а городской совет Львова стал правопреемником сельсовета. Поэтому прокуратура обратилась в суд с требованием к Львовскому горсовету вернуть спорный участок в государственную собственность, сообщает сайт.

В суде городской совет уверял, что небольшой участок имеет отдельный кадастровый номер и не может быть частью государственного участка и на нем расположено здание, приватизированное ООО "У.Г.У.", соответственно компания арендует его законно.

Минобороны также выиграло суд по возврату имущества на этом участке в государственную собственность. Хозяйственный суд обязал ООО "У.Г.У." вернуть здание склада площадью 1209,5м2 Минобороны, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Хозяйственный суд города Киева полностью отказал в иске специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, которая хотела отсудить земли Министерства обороны во Львовской области

Ранее Хозяйственный суд Черниговской области отказал в иске прокуратуре, которая требовала вернуть государству земли ландшафтного заказника общегосударственного значения "Замглай" (Черниговская область).

Ранее сообщалось, что во время инспектирования земельных участков, полученных в аренду, команда "Государственного земельного банка" обнаружила их самовольное использование посторонними лицами. Проинспектировали более 260 участков общей площадью более 19 тысяч гектаров в восьми областях.