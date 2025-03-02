Прокуратура не змогла відсудити землі Міноборони на Львівщині

Господарський суд міста Києва повністю відмовив у позові спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, яка хотіла відсудити землі Міністерства оборони у Львівській області.

Про це свідчить рішення суду від 24 лютого.

У 2023 році Львівська обласна державна адміністрація затвердила технічну документацію щодо земель площею 293 га в межах Давидівської сільської ради Львівського району Львівської області. Право постійного користування - за ДП "Ліси України".

Як зазначає прокуратура, внаслідок таких дій до земельної ділянки з кадастровим номером 4623681200:08:000:0437 були включені землі оборони військового містечка площею 3,3 га, внаслідок чого відбулось протиправне втручання та порушення права держави на вільне користування землями.

Водночас, у ДП "Ліси України" вважають, що спірна земельна ділянка, починаючи з 1939 року, відносилась до земель держлісфонду Винниківського лісництва, у радянські часи землі держлісфонду в окремих випадках відводились під військові частини без вилучення у постійних користувачів, що мало стратегічне маскувальне значення.

А у 2023 році інвентаризація земель державного лісового фонду Винниківського лісництва в межах Давидівської сільської ради завершена, земельним ділянкам присвоєні відповідні кадастрові номери. Тому вимоги прокуратури безпідставні.

Суд дійшов висновку про правомірність відведення землі в постійне користування ДП "Ліси України".

У судовому засіданні прокуратуру представляв Гаврилів Ю.О., суддя - Т.П. Капцова.

Нагадаємо:

Прокуратура не змогла повернути філії "Рокитнівське лісове господарство" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" земельну ділянку площею 0,5 га, яка перебуває у користуванні ФОП Василь Петрівський.