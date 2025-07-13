Прокуратура не змогла повернути державі землі заказника на кордоні з Білоруссю

Селище Замглай, яке знаходиться на північ від Чернігова, ближче до Білорусі

Господарський суд Чернігівської області відмовив у позові прокуратурі, яка вимагала повернути державі землі ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Замглай" (Чернігівська область).

Про це свідчить рішення суду від 2 липня.

У 2020 році Держгеокадастр у Чернігівській області передав Ріпкинській селищній раді у комунальну власність земельну ділянку з кадастровим номером 7424455700:02:001:0233 площею 34,8 га з цільовим призначенням "землі запасу".

Прокуратура стверджує, що ділянка знаходиться на території заказника "Замглай". Це земля природно-заповідного фонду і вибула у власність територіальної громади Ріпкинської селищної ради протиправно, відповідно її необхідно повернути державі в особі Чернігівської обласної державної адміністрації.

Водночас суд зазначив, що прокурор як доказ формування ділянки надав технічну документацію із землеустрою, в якій відсутній кадастровий план землі з кадастровим номером 7424455700:02:001:0233.

"Відсутність з-поміж іншого кадастрового плану унеможливлює точне визначення меж та площі ділянки, а також встановлення її розташування на місцевості та, як результат, не дозволяє провести аналіз щодо відповідності графічних матеріалів, які наявні у матеріалах справи, а також не дозволяє встановити факт повного або часткового накладання ділянки на землі заказника", - йдеться в рішенні суду.

При цьому, прокурор не додав будь-яких інших доказів на підтвердження розташування ділянки на території "Замглаю", а також не ініціював проведення судового експертного дослідження спірного питання.

Відповідно неможливо встановити, що ділянка дійсно повністю входить (або накладається частково) до заказника. Тому у позові було відмовлено.

У сіді прокуратура представляла Олена Трутень, суддя - Тетяна Кузьменко.

Територія проєктованого ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Замглай" знаходиться в Чернігівській області Ріпкинського району на північ від селища Замглай і тягнеться на північний схід, включаючи кар`єри Замглайського торфобрикетного заводу, та на північний захід, включаючи ділянки, розміщені по обидва боки залізниці (Чернігів-Гомель).

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