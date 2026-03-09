У січні-лютому Україна уразила три великі російські оборонні заводи

Упродовж січня та лютого Сили оборони України уразили три великі російські підприємства військово-промислового комплексу Росії.

Про це інформує Міністерство оборони України.

"Удари по таких об'єктах потрібні, щоб зупинити російську воєнну машину. Це дає змогу знизити спроможності противника з виробництва та зберігання зброї, а також послабити його можливості бити ракетами та дронами по мирних містах України", – зазначає оборонне відомство.

Так, у ніч проти 13 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству "Атлант Аеро", що розташоване у місті Таганрог, Ростовська область. Було зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів.

"Це підприємство здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон", – зазначено у повідомленні..

9 лютого стало відомо про ураження складу БпЛА у районі місті Ростов-на-Дону Ростовської області.

Внаслідок удару знищено три контейнери із FPV-дронами та комплектуючими. Знищено близько 6000 FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками, зазначає Міноборони..

У населеному пункті Мічурінськ (Тамбовська область) під український вогонь потрапило підприємство "Мічуринський завод Прогрес". Підприємство виробляє високотехнологічне обладнання.

Воно задіяне в забезпеченні російської армії – виготовляє обладнання для авіаційних і ракетних систем. На території заводу виникла пожежа.

Також ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго" ще по підприємству російського ВПК "Воткінський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська республіка). Зруйновано виробничий цех.

На заводі виробляються міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети для підводних човнів тощо.

Нагадаємо:

У січні та лютому Сили оборони України завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури та інших цілях на території Росії, за цей період уражено 13 НПЗ та інших обʼєктів нафтагазового комплексу.

Торік українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські нафтопереробні заводи, в результаті чого до початку осені вони втратили, за різними оцінками, від 10% до 20% потужностей, а простої первинної переробки нафти у РФ побили історичні рекорди.

Команда Міністерства оборони України активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокування російського "тіньового флоту".