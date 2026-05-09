Депутат за $10 тисяч хабаря бронював ухилянта "під ключ": знайшов "критичне" підприємство

Печерський райсуд Києва оштрафував на 31,6 тис. грн депутата Почаївської міськради (Тернопільська область) Валерія Зіневича, який за хабар обіцяв військовозобов'язаному допомогти з бронюванням від мобілізації, фіктивно працевлаштувавши його у будівельне управління Міноборони.

Про це свідчить вирок суду від 21 квітня.

У червні 2025 року Зіневич під час зустрічі у Києві з військовозобов`язаним повідомив, що завдяки його зв'язкам він може допомогти зняти його з розшуку, оновити військово-облікові дані, поставити на військовий облік та працевлаштувати до підприємства, яке відноситься до критично важливих.

А надалі забронювати, щоб він ухилився від призову на військову службу.

Свої "послуги" депутат спочатку оцінив у 4 000 доларів США (через кілька тижнів сума зросла до 10 000 доларів).

Надалі між Зіневичем та військовозобов`язаним відбулася низка зустрічей та телефонних розмов, під час яких депутат повідомляв про додаткові суми, які потрібні на окремі кроки щодо бронювання, зокрема:

25 000 грн для оплати штрафу за порушення правил військового обліку;

1 000 доларів та 10 тис. грн за домовленості у ТЦК та СП про зняття з розшуку та про оновлення військово-облікових документів;

30 000 грн за вплив на уповноважену особу щодо допомоги у проходженні військово- лікарської комісії (ВЛК).

Депутат суми отримав.

Вже у лютому 2026 року Зіневич домовився з військовозобов`язаним, що той надасть 10 000 доларів за вплив на службовця одного з київських ТЦК та СП для оновлення військово-облікових документів та внесення відповідних відомостей в реєстр "Оберіг" з їх відображенням в додатку "Резерв+".

А також за вплив на службовця Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони, яке відноситься до критично важливих, для фіктивного працевлаштування з подальшим бронюванням.

Депутат обіцяв військовозобов`язаному посаду менеджера на цьому підприємстві і запевняв, що не потрібно буде виконувати жодну роботу, водночас декілька разів на місяць треба буде відвідувати підприємство.

У лютому цього року Зіневича затримали під час отримання хабаря.

Дупутат, який, як зазначається на сайті Почаївської міськради, є юристом, визнав свою вину, щиро розкаявся, а також добровільно підтримав ЗСУ на 250 тис грн.

В результаті суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і Зіневичем, і оштрафував обвинуваченого на 31,6 тис грн.

У Києві група осіб організувала схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на підприємстві критичної інфраструктури ТОВ "Компанія Вега КМ". Схема полягала в тому, щоб за гроші надавати відстрочки від мобілізації, бронюючи від призову під час мобілізації.