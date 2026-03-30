Балтика перетворилася для Росії на зону високого ризику – Міноборони

Комплексні удари Сил оборони України по інфраструктурі в Ленінградській області заблокували значну частину нафтового експорту Росії на Балтиці.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Сили оборони України упродовж минулого тижня завдали комплексних високоточних ударів по інфраструктурі в Ленінградській області Росії, яка забезпечує фінансування воєнної машини агресора", – говориться у повідомленні.

Завдяки ураженню російських портів на Балтиці заблоковано значну частину нафтового експорту Російської Федерації, стверджує відомство.

Міністерство оборони України розповідає, які саме обʼєкти уражено та яке це має значення для зниження наступальних спроможностей противника в межах Плану війни.

26 березня дрони уразили установки первинної переробки нафти та два великих резервуари нафтопереробного заводу "КІНЕФ" у місті Кіріші. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яку не могли приборкати кілька годин.

Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших заводів Росії. Його потужність – близько 21 млн тонн нафти на рік (це понад 6% усієї переробки РФ).

"Ураження установок первинної переробки – це постріл у "серце" заводу. Без них подальший технологічний ланцюжок зупиняється. Це не лише зрив експорту нафти, а й прямий удар по забезпеченню пальним (дизель, авіагас) угруповання військ РФ", – зазначають у Міноборони.

24 березня Сили оборони уразили резервуарний парк та стендери – спеціальні механічні "руки" для перекачування палива на танкери на заводі "НОВАТЕК-Усть-Луга". Українські дрони подолали 900 кілометрів до цілі.

У ніч проти 29 березня було завдано ще одного удару по цьому заводу. Внаслідок атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

"Усть-Луга – це "ворота" російського експорту на Балтиці. Цей найбільший російський порт на Балтійському морі є однією з головних точок, через які Росія експортує сиру нафту й нафтопродуктів, зокрема і з використанням суден тіньового флоту", – говориться у повідомленні.

Минулого року росія експортувала понад 30 млн метричних тонн нафтопродуктів через порт Усть-Луга.

Завод "НОВАТЕК-Усть-Луга" переробляє стабільний газовий конденсат у продукти з високою доданою вартістю (нафту, керосин, дизель), які йдуть на продаж за кордон.

"Пошкодження стендерів критично сповільнює або повністю зупиняє відвантаження палива на експорт. Це прямі втрати Росії у валютній виручці, яка йде на фінансування війни", – пояснює оборонне відомство.

22 і 23 березня Сили оборони України уразили нафтоналивну інфраструктуру та парк зберігання нафти на терміналі "Транснефть – порт Приморськ". Зафіксовано сильне задимлення та пожежу.

Це найбільший порт на Балтиці для експорту сирої нафти. Через нього проходить до 60 млн тонн сировини на рік.

"Системні удари по таких терміналах змушують танкери простоювати в очікуванні, підвищують вартість страхування суден і змушують РФ шукати складні та дорогі шляхи обходу пошкоджених вузлів", – говориться у повідомленні.

Крім того, 25 березня уражено патрульний криголам "Пурга" на Виборгському суднобудівному заводі. Це гібридний військовий корабель, озброєний артилерією та може нести контейнери з ракетами "Калібр" або "Уран". Його готували для Берегової охорони ФСБ.

"Будівництво та ремонт суден такого класу триває роками. Виведення з ладу "Пурги" безпосередньо в доці – це болючий удар по амбіціях РФ контролювати арктичні та балтійські кордони", – зазначено у повідомленні.

За визначенням Міноборони, Балтійський регіон з "безпечного хабу" перетворився для Росії на зону високого ризику.

Системне нищення нафтової інфраструктури за допомогою deep strike виснажує ресурси ворога та створює довгострокові перешкоди для відновлення його воєнного потенціалу в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України протягом тижня уразили два авіаційні заводи Росії, а загалом з початку широкомасштабного вторгнення ударів завдано по пʼяти таких стратегічних обʼєктах.

Упродовж січня та лютого Сили оборони України уразили три великі російські підприємства військово-промислового комплексу Росії.

У січні та лютому Сили оборони України завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури та інших цілях на території Росії, за цей період уражено 13 НПЗ та інших обʼєктів нафтагазового комплексу.

Торік українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські нафтопереробні заводи, в результаті чого до початку осені вони втратили, за різними оцінками, від 10% до 20% потужностей, а простої первинної переробки нафти у РФ побили історичні рекорди.

Команда Міністерства оборони України активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокування російського "тіньового флоту".