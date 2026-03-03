У січні-лютому Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу РФ

У січні та лютому Сили оборони України завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури та інших цілях на території Росії, за цей період уражено 13 НПЗ та інших обʼєктів нафтагазового комплексу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Упродовж двох місяців завдано понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів тощо на території Російської Федерації, говориться у повідомленні.

Зокрема, уражено 13 НПЗ, нафтобаз та інших обʼєктів нафтагазового комплексу Росії, що послаблює економічні спроможності агресора вести війну та зменшує поставки пального ворожій армії, зазначають у міністерстві.

Генеральний штаб Збройних Сил України розповів, які саме обʼєкти нафтогазової інфраструктури на території Росії були уражені.

Ідеться про чотири нафтопереробні заводи:

"Ільський" (Краснодарський край) – один із ключових заводів на півдні Росії, важливий для забезпечення паливом угруповань окупаційних військ на півдні України, зокрема у Криму;

"Славянск Еко" (Краснодарський край) – забезпечує валютну виручку та логістичні можливості РФ в Азово-Чорноморському регіоні;

"Волгоградський" (Волгоградська обл.) – відіграє важливу роль у постачанні палива для військової техніки на східному напрямку фронту;

"Ухтинський" (Комі) – забезпечує паливом як північні та центральні регіони Росії, так і окупаційні війська.

Також під ударами були наступні нафтобази:

"Гєркон Плюс" (Липецька обл.) – важливий вузол зберігання в центральній частині РФ, що підтримує логістику та резерви;

"Осколнєфтєснаб" (Бєлгородська обл.) – через близькість до кордону є прямою базою заправки військової техніки, що діє на Харківському напрямку;

"Жутовська" (Волгоградська обл.) – забезпечує залізничну та автомобільну логістику палива в напрямку окупованого Донбасу;

"Пензанєфтєпродукт" (Пензенська обл.) – великий тиловий хаб, що входить до структури "Роснєфті", забезпечує стабільність постачань у Поволжі;

"Хохольська" (Воронезька обл.) – ключова база для забезпечення логістичних маршрутів, що ведуть до зони бойових дій ("північне угруповання" військ РФ).

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти "Альметьевская" (Татарстан), бурових установках корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу "Таманьнєфтєгаз" (Краснодарський край), а також Нєфтєгорському газопереробному заводу (Самарська обл.).

"Сили оборони України продовжують знижувати воєнно-економічний потенціал та наступальні можливості агресора", – говориться у повідомленні.

Позбавлення Росії економічного ресурсу для ведення війни є однією зі стратегічних цілей Плану війни України, який презентував міністр оборони Михайло Федоров.

Доходи від продажу нафти та газу дають змогу Росії фінансувати війну, наголошує Міноборони.

За ці кошти противник виробляє ракети і дрони, якими завдає ударів по мирному населенню України, оплачує контракти солдатам. Якщо перекрити цей канал, ресурс на війну різко скоротиться, зазначає міністерство.

Україна готує стратегію того, як зробити дефіцит бюджету Росії у 2026 році найбільшим в історії, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на російському паливному ринку – знову різке зростання цін після нових ударів по НПЗ.

Торік українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські нафтопереробні заводи, в результаті чого до початку осені вони втратили, за різними оцінками, від 10% до 20% потужностей, а простої первинної переробки нафти у РФ побили історичні рекорди.

За підрахунками Bloomberg, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на об'єкти російських нафтопереробних заводів. Найбільше ударів припало на НПЗ — 81, морську інфраструктуру, що включає нафтогазові родовища, атакували 27 разів, а трубопроводи і танкери — 8 і 4 рази відповідно.