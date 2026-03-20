Міноборони розповіло про наслідки ударів по авіазаводах РФ

Сили оборони України протягом цього тижня уразили два авіаційні заводи Росії, а загалом з початку широкомасштабного вторгнення ударів завдано по пʼяти таких стратегічних обʼєктах.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відомство розповіло, які саме авіазаводи були уражені та яка їхня роль у війні проти України.

Так, 17 березня Сили оборони України вдарили по 123-му авіаремонтному заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ).

Він спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Зокрема, Іл-76, які Росія активно використовує для логістики, перевезення військових вантажів та особового складу.

Уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

16 березня підрозділи Сил оборони завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область).

Підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Ці транспортники відіграють ключову роль у логістиці російської армії під час війни проти України, забезпечуючи перекидання військ, техніки та озброєння, наголошують у МОУ.

Уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Ще три російських авіазавода зазнали ударів минулого року, нагадує оборонне відомство України.

У ніч проти 11 липня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України уразили Луховіцький авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ" у районі міста Луховиці (Московська область).

Це підприємство виконує повний спектр робіт – від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ, що використовуються для ударів по Україні.

Тоді було зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

У ніч проти 21 січня 2025 року Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АТ "Смоленський авіаційний завод" у районі міста Смоленськ (Смоленська область).

Вибухи лунали на підприємстві, яке ремонтує та модернізує бойові літаки, зокрема штурмовики Су-25, які застосовуються окупаційними військами на фронті. Також завод виробляє компоненти для крилатих ракет Х-101 та ракет Х-59.

У ніч проти 25 листопада 2025 року підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій, Берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем уразили авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г. М. Берієва" у районі міста Таганрог (Ростовська область). Другого удару було завдано у ніч проти 29 листопада.

"Це підприємство ремонтує та модернізує літаки А-50 – "очі" російської авіації, які здійснюють далеку радіолокаційну розвідку. Також на ньому обслуговують російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які атакують українську енергосистему", – говориться у повідомленні.

На заводі спостерігалися численні вибухи та значні пожежі. За даними Міноборони, було уражено експериментальний літак А-60. Внаслідок другого удару палав цех з ремонту літаків Ту-95.

Міноборони наголошує, що системні ураження цих стратегічних підприємств порушують логістику та дають змогу знизити спроможності воєнно-промислового комплексу та воєнно-економічний потенціал російського агресора, щоб змусити противника припинити війну проти України.

Упродовж січня та лютого Сили оборони України уразили три великі російські підприємства військово-промислового комплексу Росії.

У січні та лютому Сили оборони України завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури та інших цілях на території Росії, за цей період уражено 13 НПЗ та інших обʼєктів нафтагазового комплексу.

Торік українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські нафтопереробні заводи, в результаті чого до початку осені вони втратили, за різними оцінками, від 10% до 20% потужностей, а простої первинної переробки нафти у РФ побили історичні рекорди.

Команда Міністерства оборони України активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокування російського "тіньового флоту".