Міністр аграрної політики пояснив, про що свідчить зростання агропереробки

Переробники фруктів та овочів лідирують за приростом виробництва.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, це свідчить про ефективну адаптацію до нових реалій.

"Минулого року сектор агропереробки продемонстрував тенденцію до зростання. Найбільший приріст виробництва показали переробка фруктів та овочів (понад 27%), а також виробництво олії, тваринних жирів і молочні продукти (зростання близько 13-14%). Ще один хороший показник – виробництво м'яса та м'ясних продуктів ($3,8 млрд) і переробка риби. Вони вже перевищили показники 2021 року на 1,5% та 8,1% відповідно", – повідомив він.

"Зріст цих показників також демонструє загальний експорт харчових продуктів. У 2024 році він піднявся до $5,7 млрд, що на понад 20,8% більше, ніж у 2023 році. Ще одна вражаюча цифра – у 3,7 раза зріс експорт м'яса та м'ясних продуктів. Також на сьогодні вже 60 українських молочних заводів акредитовані в ЄС", – зазначив міністр..

"Все це доводить, що Україна впевнено рухається від експорту сировини до експорту готової продукції з високою доданою вартістю. Ми крок за кроком ідемо до мети Мінагрополітики – перетворити країну з аграрної на агроіндустріальну", – резюмував він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року бізнес отримав 10558 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 33,6 млрд грн.

І як зазначає Міністерство економіки України, Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що квітневі заморозки завдали суттєвої шкоди садам в Україні, що може спровокувати нестачу таких популярних фруктів, як вишня та черешня. "Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період", – зазначають аналітики.

Також раніше повідомлялося, що українські садівники можуть збанкрутувати через знищений заморозками урожай. Голова асоціації "Укрсадпрому" Тарас Минко зазначив, що дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.