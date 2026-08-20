Ситуація в агросекторі зараз набагато гірша, ніж у березні-квітні 2022 року – міністр

Через блокаду морських портів Великої Одеси ситуація в агросекторі наразі є економічно гіршою, ніж була в березні-квітні 2022 року.

Про це на брифінгу заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ситуація в секторі набагато гірша, ніж була в березні чи квітні 2022 року. Тоді попередній, 2021 рік, був найприбутковішим, мабуть, в історії аграрного сектору України. Відповідно, запас міцності був найкращий. Зараз його немає", – визнав міністр.

За його словами, у 2022 році аграрії мали значні перехідні запаси та фінансовий резерв, який давав їм змогу працювати попри дорогу логістику. Водночас у 2025-2026 роках аграрії переважно працювали з невеликим прибутком або намагаючись виживати, не маючи можливості формувати запаси.

У 2022 році аграрний сектор, за оцінкою Висоцького, мав близько 10 млрд доларів фінансового резерву, тоді як на сьогодні цього запасу вже немає.

Також міністр заявив про ще одну відмінність – готовність аграріїв до осінньої посівної: на початку великої війни необхідні для проведення посівної кампанії матеріально-технічні ресурси вже були закуплені, наразі ж блокада почалася в липні, коли аграрії лише готуються до осінньої посівної. При цьому запасів пального немає, а його ціна висока.

Нагадаємо:

Україна з 1 по 18 серпня експортувала 900 тис. тонн агропродукції, що становить 31% від обсягів, які могли б бути вивезені за умови вільного доступу до логістики.

Дефіциту гречки в Україні не очікується, але ціна на неї може зрости до 15%. Загрози фізичного дефіциту продовольства на тлі атак РФ по розподільчих центрах немає.